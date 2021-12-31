Jandarmadan ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını

İzmir’in Menderes ilçesinde ruhsatsız bir kahvehaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 38 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynayan kişilere toplam 48 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi Çileme Mahallesi’nde bulunan ve işletmeciliğini A.K.’nin yaptığı ruhsatsız bir kahvehanede tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 31 Aralık gecesinin ilk saatlerinde adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 38 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalanırken kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 48 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan işletme mühürlenirken kumar oynamak için kullanılan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. İşletme sahibi A.K. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.