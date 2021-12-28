Jandarmadan PKK’nın bağlantılarına operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak’ta jandarmanın terör örgütü PKK bağlantılarına yönelik başlattığı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, milis, işbirlikçi ve yardım yataklık yapan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl merkezi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 ayrı adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet bilgisayar, 15 adet cep telefonu, 3 adet flash bellek, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Şahısların adli işlemleri Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.