Jandarmadan PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA TESPİT EDİLEN 3 DEPODA PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT ÇOK SİLAH, PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda tespit edilen 3 depoda PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, son dönemde merkez Şenyayla ve Varto ilçesi Kolan bölgelerinde icra edilen başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait 3 depo tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Depoların içerisinde, 1 adet makineli tüfek, 11 adet el bombası, 33 adet roketatar mühimmatı, bin 269 adet muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 adet tüfek şarjörü, 27 adet elektrikli fünye, 9 adet EYP düzeneği, 6 adet büyük mutfak tüpü, 2 adet telsiz, 1 adet akü, 1 adet ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:32