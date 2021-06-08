Jandarmadan personel servislerine sıkı denetim

Aksaray’da meydana gelen kazaların önlenmesi ve en az seviyeye indirilebilmesi için geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri normal uygulama ve denetimlerinin yanı sıra personel servislerini de denetliyor.

Aksaray’da yaşanan kazaların önlenmesi ve en aza indirilebilmesi için uygulamalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri sabahın ilk saatlerinde ve akşam mesai çıkış saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde görev alıyor. Hem giriş hem de çıkış kısmında görev alan Trafik Jandarma ekipleri tüm personel servislerini durduruyor. Durdurulan servis araçlarının şoförleri, minibüsler ve yolcular kontrolden geçirilirken, özellikle denetimler esnasında sürücülerin yeterli sürücü belgesi, araçların yetki/izin belgesi bulunup bulunmadığı ile geçerli sigorta ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.