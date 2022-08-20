Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı ormanlık alanlarda havadan dron destekli denetim yaptı.

Kırıkkale’de hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda tedbirlerini artırdı. Kent Ormanı’nda da denetim yapan ekipler, piknik alanına gelen vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekipleri, ormanlık bölgelerde dron ile denetim yaptı. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de "belirlenen alanların dışında ateş yakmak yasaktır" diyerek sık sık uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan vatandaşlara da idari para cezası uyguluyor.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Ahmet Gökhan Karapopak, "Piknik alanlarına geldiğimiz zaman dikkatli davranmalıyız. Belediyenin veya orman işletmenin belirlemiş olduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Etrafımızı genellikle temiz bırakmamız lazım. Piknik alanlarında mangalımızı yaktıktan sonra pikniğimiz bittikten sonra gerekli söndürme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer çocuklarımız yanlış bir iş yapıyorsa onları kontrol etmemiz gerekir. Çünkü çocuklarımız ister istemez ateşe karşı bir sempatileri var. Bir kıvılcım yakmak istiyorlar. Aile olarak duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

Zeliha Karapopak da, "Pikniğe gittiğimi yerlerde ateş yaktığımız zaman söndürmeliyiz veya uygun bir alanda yakmalıyız. Orman yangını demek ciğerlerimizin yangını demek. Dikkat etmeliyiz her zaman çevremizi temiz bırakmalıyız" ifadesini kullandı.