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Jandarmadan operasyon: 50 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

İzmir’in Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 01.10.2021, 15:21
Jandarmadan operasyon: 50 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

İzmir’in Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde 22-30 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Drone destekli ve yaya olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde yapılan aramalarda, 50,5 kilogram kubar esrar, 372 kök kenevir bitkisi, 3 gram metamfetamin ve 56 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda olaylarla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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