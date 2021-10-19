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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.

Asayiş 19.10.2021, 16:57
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.

Karacabey ilçesinde Ortasarıbey Serkan Argın İlköğretim Okulu öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. 60 öğrenci ve 7 öğretmenin katıldığı eğitimde, öğrencilere yayaların riayet edeceği trafik kaideleri, servis aracında uyulacak kurallar ve emniyet kemeri konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

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