Son Dakika
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında detaylar ortaya çıktı: Bulutsuz, 'Beni öldürmeye çalışıyor' diye bağırmış
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.
Asayiş 19.10.2021, 16:57
Bursa’nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.
Karacabey ilçesinde Ortasarıbey Serkan Argın İlköğretim Okulu öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. 60 öğrenci ve 7 öğretmenin katıldığı eğitimde, öğrencilere yayaların riayet edeceği trafik kaideleri, servis aracında uyulacak kurallar ve emniyet kemeri konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.