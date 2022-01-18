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Jandarma’dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir’de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında; hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 18.01.2022, 09:07
Jandarma’dan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir’de bulunan mantar üretim tesisine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında; hibrit tohumdan üretilen 850 adet kök kenevir bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.T. isimli bir şahsın, ürettiği kök kenevir/mariuhanna bitkisini İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisini aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın, uyuşturucu maddeyi Başakşehir ilçesi Şahinbey Mahallesinde, tarım ve hayvancılık maksadıyla kullanılan bölgede bulunan bir tesiste ürettiğini belirledi.

Yakalanmamak için her türlü düzeneği kurmuş

Bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştıran Jandarma ekipleri; söz konusu tesisin geçmiş dönemde mantar üretim tesisi olarak kullanıldığını ve atıl durumda olduğunu, binanın kapı, pencere ve çevresinin dışarıdan gözetlenemeyecek şekilde kapatıldığını ve bina çevresine yaklaşma niyeti olan kişileri caydırmak için faal olmayan kamera sistemi kurduklarını tespit etti.

Mantar yerine uyuşturucu madde üretmiş

Şüpheli (M.T.)’nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 adet kök kenevir/mariuhanna bitkisi, 3 kilo mariuhanna türü uyuşturucu madde ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde; M.T.’nin her türlü hava şartında üretimi devam ettirmek ve kısa sürede yüksek miktarda verim alabilmek için içeriye yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurduğu, yakalanmamak için tesise gidiş gelişleri en aza indirdiği ve bitkilerin bakımı için uyuşturucu imalatında deneyimli yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırdığı ortaya çıktı.

M.T. ve kenevirin bakımından sorumlu olan yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 2 şahıs; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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