Jandarmadan kumar oynayanlara baskın

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri baskında kumar oynayan şahıslara toplamda 5 bin 344 TL para cezası kesti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. A.A.’ya ait kahvehaneye yapılan baskında 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İşletme sahibi A.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken masa üzerinde bulunan 950 TL ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Öte yandan kumar oynadığı tespit edilen H.Ş., R.Ş., A.E., S. B., hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 34. maddesi gereğince toplamda 5 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme hakkında da tutanak tutularak Turgutlu Belediyesine gönderildi.