Jandarmadan kumar operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynayıp alkol tükettiği tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Beycuma ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık köyünde kahvehane içeresinde kumar ve alkol tüketildiği ihbarı üzerine C.A. (48) isimli şahsın işlettiği kahvehane içeresinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptığı baskında 5 şahısın sokağa çıkma yasağına uymadıklarını, yasak alanda sigara ve alkol tükettikleri, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. Şüpheliler C.A. (48), C.A. (46), S.İ. (33), K.A. (59) ve A.G. (48), isimli şahıslara toplamda 25 bin 445 TL idare yaptırım uygulandı.