Jandarmadan kripto para operasyonu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Uzunköprü ilçesinde ikamet eden B.B.’nin (36) kripto para üretimine olanak sağlayan elektronik cihazlar üzerinden kripto para üretimi yaptığının tespit edilmesi üzerine şahsın evinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda, kripto para üretiminde kullanılan 1 ana kart, 1 adet USB bellek, 2 güç kaynağı, 7 ekran kartı, 1 ram ve 1 işlemci ele geçirildi. Şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Ayrıca, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 210 bin TL olduğu değerlendirilen malzemeye el konularak, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili tahkikata başlandı.