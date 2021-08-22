Jandarmadan kenevir ve esrar baskını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 27 kök kenevir bitkisi ve 7 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Çarşamba JASAT Timlerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Kirazbucağı Mahallesi’nde A.H.Y. (66) isimli şahsın evinde ve tarlasında yapılan aramada, boyları 150 santim ile 250 santim arasında 27 kök kenevir bitkisi, 7 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 10 gram toz esrar, 1 adet terazi ele geçirildi. A.H.Y. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.