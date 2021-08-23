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Jandarmadan kenevir operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir operasyonu düzenledi. Operasyonda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 3 kişiye işlem yapıldı.

Asayiş 23.08.2021, 10:46
Jandarmadan kenevir operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir operasyonu düzenledi. Operasyonda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 3 kişiye işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak İli Devrek İlçesi Çaydeğirmeni Beldesi Karabaşlı Köyünde yapılan çalışmalar neticesinde; H.Ç., A.R.Ç., ve D.Ç. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda H.Ç., A.R.Ç. ve D.Ç. isimli şahısların ev ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan aramada, şahıslara ait 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

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