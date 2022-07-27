Jandarmadan kenevir operasyonu; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede 1 şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Şahsın ikametlerinde, bağ ve bahçelerinde yapılan aramada; 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.