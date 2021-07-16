Jandarmadan karayoluna trafik işareti ve ikaz levhası

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaza yoğunluğu ve riski bulunduğu değerlendirilen muhtelif konumlarda trafik işareti ve ikaz levhası montaj çalışması başlattı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Timleri ekiplerince karayolu trafik güvenliği ve Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kazalara neden olan eksikliklerin tespit edilmesi, sürücülerin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak, karışabilecekleri trafik kazalarını önlemek maksadıyla; kaza yoğunluğu ve riski bulunduğu değerlendiren muhtelif konumlarda, jandarma trafik timleri ve Karayolları 94. Şube Şefliği ile birlikte; yol üzerinde sürücülerin farkındalığını artıracak düşey ve yatay yer işaretlemeleri ile trafik işaret ve ikaz levhalarının montajını yaptı.

Trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Strateji hedefleri doğrultusunda trafik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.