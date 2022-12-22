Jandarma’dan kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturabilmek için 85bin 901 vatandaşa farklı alanlarda ulaşıp eğitim verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince 2022 yılında kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele çerçevesinde farkındalık oluşturmak için ve daha fazla vatandaşı bilgilendirmek amacıyla konser, festival, fuar, 6 festival, 2 fuar, Jandarma bölgesinde faaliyet gösteren 16 fabrika, 3 meslek yüksekokulu, 2 üniversite, 2 AVM’de gösterilen faaliyetlerde 27 bin 500 kadın vatandaş, 58 bin 401 erkek vatandaş olmak üzere toplamda 85 bin 901 vatandaşa “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun hakkında şiddetin tanımı ve türleri, şiddet mağdurlarına sunulan hizmetler, şiddet mağdurlarının başvuru yolları konularında bilgilendirme yapılarak 25 bin kadın vatandaşın cep telefonuna Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yüklenirken, 58 bin 401 erkek vatandaşa; kadına yönelik ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapılarak kimi zaman eş, kimi zaman anne, kimi zaman kardeş olan kadınlarımızın toplumun en önemli ve en değerli bireyleri olduğunun altı çizildi.

Jandarma İl Komutanlığınca yapılan açıklamada, Kadına yönelik şiddeti önleme konusunda “Sıfır Tolerans” sloganı ile şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturabilmek için faaliyetlerin durmadan devam edeceğini açıkladı.