Jandarmadan kaçan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Adana’da jandarmadan kaçan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde ikamet eden Y.D. isimli şahsın araç ile uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şahıs kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekiplerince durdurularak araçta arama yapıldı.

Aramada satışa hazır halde 13 adet küçük şeffaf poşetler içerisinde 30 gram kubar esrar, yine şeffaf poşet içerisinde 50 gram toz esrar ile şüphelinin uyuşturucu madde satışı ile elde ettiği değerlendirilen 2 bin 890 TL para ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.