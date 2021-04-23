banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Zonguldak’ta bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 23.04.2021, 10:41
3
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Zonguldak’ta bandrolsüz tütün ve makaron satışı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.A. (57) ve N.Ö. (36) isimli şahısların bandrolsüz tütün ve makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde N.A. ve N.Ö.’nün iş yerlerine operasyon düzenlendi. İşyerlerinde yapılan aramada 25.1 kilogram bandrolsüz tütün, 8 bin 180 adet içi tütün dolu makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 1 adet mekanik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma aparatı ve 2 bin 744 adet makaron satış kutusu ele geçirildi. Şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık