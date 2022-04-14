Jandarmadan kaçak midye operasyonu

Edirne’nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 750 kilogram akivades kum midyesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan’a midye kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla 750 kilogram akivades kum midyesi ele geçirdi. Enez Kaymakamlığı, yapılan operasyonu sosyal medya hesabından ‘Su uyur Jandarma uyumaz’ ifadeleri ile duyurdu. Operasyon sonucu yakalanan şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre 148 bin 607 TL idari para cezası uygulandı.