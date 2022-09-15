Jandarmadan kaçak define avcılarına geçit yok

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 2 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ilçe Yukarı Kızılcaören köyü ormanlık alanında tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan C.Y. (35) ve R.S. (34) suçüstü yakalandı. 2 şahıs gözaltına alınırken, kazıda kullanılan beton delici ile kazma, kürek, balyoz ve manivelanın yanı sıra, patlatma yapmak üzere amonyum nitrat, elektrik kablosu ve bataryaya da el koyuldu. Jandarma ekiplerince ifadeleri alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.