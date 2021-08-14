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Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs haklarında ise adli işlem başlatıldı.

Asayiş 14.08.2021, 09:04
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs haklarında ise adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına satarak haksız kazanç elde eden (A.S.B.), (K.G.), (M.Ş.Ö.), (H.B.) ve (T.B.) isimli şüphelileri, Gebze’de bulunan 2 tane depo ile Esenyurt’ta seyir halinde olan 1 tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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