Jandarma’dan İstanbul Havalimanı Camii’nde korona virüs denetimi
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER İSTANBUL HAVALİMANI CAMİİ'SİNDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler İstanbul Havalimanı Camii’sinde Cuma Namazı öncesi korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen korona virüs salgını ek tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Cuma Namazı’nda cami ve mescitlerde denetimde bulundu.
İstanbul Havalimanı Camii’sinde denetimlerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı
Ekipler denetimlerde fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla “Sağlımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla cami ve mescitlere girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı. Denetimlerde Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ile Motorlu Jandarma Asayiş Timleri görev aldı. Görevliler cami girişinde vatandaşları uyarırken maskesi olmayan veya değiştirmek isteyenlere maske dağıtıldı.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3