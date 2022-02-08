Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimde 15 araç sürücüsüne 6 bin 976 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sorumluluğuna ait karayollarında; trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin önlenmesi ve sağlıklı ulaşımın sağlanması amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde jandarma envanterine yeni giren ve helikopterlerde ilk kez yer alan yeni nesil yüksek çözünürlüklü video kamera kullanıldı. Helikoptere monte edilen yeni nesil kameranın yerli yazılımla desteklendiği ve canlı video aktarım özelliğine de sahip olduğu öğrenildi.

Helikopter destekli yapılan denetimlerde toplam 222 araç kontrol edildi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, muayene ve sigortası yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak ve geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek kurallarına uymayan 15 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç da trafikten men edildi.