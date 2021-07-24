Jandarmadan helikopterle bayram dönüşü trafik denetimi

Bursa’da jandarma tarafından 62 noktada 314 personel ile bayram dönüşü trafik hem karadan hem havadan denetlendi.

Jandarma tarafından kurban bayramı dönüşü yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için 62 uygulama noktasında 314 personel ile havadan ve karadan denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, şehir içi ve şehirler arası yollarda meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi için Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter ile denetleme yaptı. Trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla hız kontrolü, traktör denetimleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı, cep telefonu kullanımı, alkol denetimi, yaya önceliği geçiş hakkı, tarım işçisi ve personel taşımacılığının yanı sıra Covid-19 salgın hastalığına yönelik HES kodu, ateş ölçümü, maske ve mesafe kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol ediliyor. Bursa’da ana arterler jandarma helikopteri ile havadan denetlendi. Denetimlerin yarın da süreceği öğrenildi.