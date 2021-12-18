Jandarmadan göçmen kaçakçılığına darbe

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yolarla gelen 57 göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla göçmen geleceği istihbaratı üzerine, Kilis İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yavuzlu köyünde Suriye’den Türkiye’ye illegal yolarla gelen 57 göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 57 yabancı uyruklu şahıs, göç idaresine teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla M.G., AM., Ü.M ve AG. gözaltına alındı. 4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.