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Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Malatya’da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş 30.03.2022, 12:01
Malatya’da jandarma tarafından düzenlene FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilerek şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.