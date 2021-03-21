Jandarmadan evde kumar oynayanlara baskın: 35 kişiye 88 bin 482 TL para cezası

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkol kullanıldığı ve kumar oynandığı tespit edilen evlerde yapılan kontrolde 35 kişiye 88 bin 482 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsin ile Ortahisar ilçesindeki 2 ayrı evde alkol kullanıldığı ve kumar oynandığını belirledi. Bunun üzerine Arsin ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile birlikte jandarma dedektiflerince (JASAT) evlerde kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde 23 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 72 bin 450 TL, 12 kişiye kumar oynamaktan 16 bin 32 TL olmak üzere toplam 88 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 evde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 adet fişek ve 36 adet dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.