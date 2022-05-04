Jandarmadan emniyet kemeri denetimi

Antalya’nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kontrol edilen 58 adet araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara; emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şeker ve kolonya ikramında bulunularak sürücü ve yolcular ile bayramlaşıldı.