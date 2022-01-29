Jandarmadan düzensiz göçmenlere sıkı denetim

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde yaptığı denetimlerde ‘yasadışı bulunma’ ve ikamet ilini izinsiz terk etme’ sebebiyle yakaladığı 40 düzensiz göçmeni Geri Gönderme Merkezine sevk etti.

İzmir’de jandarma ekipleri, il genelinde üç aşamalı olarak ‘Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi. İl genelinde 262 noktada, 172 tim ve 507 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde 6 bin 481 kişiyi sorgulayan jandarma, 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Uygulamada 451 umuma açık yer ile 219 metruk binanın kontrolü yapılırken, yetişkin olan 22 düzensiz göçmene, ‘yasa dışı bulunma’ ve ‘ikamet ilini izinsiz terk etme’ sebebiyle toplamda 263 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İdari işlemleri tamamlanan göçmenler, İzmir Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.