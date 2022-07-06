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Jandarmadan dronlu trafik uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi cep telefonu kullanımından kaynaklı kazaların önüne geçmek için uygulama yaptı.

Asayiş 06.07.2022, 11:05
Jandarmadan dronlu trafik uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi cep telefonu kullanımından kaynaklı kazaların önüne geçmek için uygulama yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi seyir halinde cep telefonu kullanımından kaynaklı oluşabilecek kazaların azaltılması ve emniyet kemeri takılmaması nedeni ile meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların engellenmesi amacıyla, yol kullanıcılarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutmak amacıyla dron ile denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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