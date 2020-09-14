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Jandarmadan droneli uyuşturucu operasyonu
BURSA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE DRONE DESTEKLİ DÜZENLENEN OPERASYONDA 380 GRAM KUBAR ESRAR, 340 GRAM KENEVİR TOHUMU VE 85 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 14.09.2020, 19:44
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Bursa’da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yaşayan A.Ö’nün (35) Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, drone ile Hint kenevirinin ekili olduğu bölgeyi kontrol etti. Şüphelinin arazisinde 85 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, zanlının evinde yapılan aramada ise 380 gram kubar esrar, 340 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı buldu. Gözaltına alınan A.Ö, sorgulanmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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