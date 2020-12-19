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Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Eskişehir’de jandarma ekipleri drone de kullanarak sokağa çıkma yasağı denetimlerini arttırdı.
Asayiş 19.12.2020, 17:08
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Eskişehir’de jandarma ekipleri drone de kullanarak sokağa çıkma yasağı denetimlerini arttırdı.
Güvenlik görevlileri, ülke genelinde uygulanan ve hafta sonu tüm gün geçerli olan sokağa çıkma yasakların sıkı bir şekilde denetliyor. Eskişehir-Seyitgazi yolunun 11’inci kilometresinde bulunan Seyitgazi Jandarma Yol Kontrol Noktasında da drone kullanılarak denetimler yapıldı. Araç yoğunluğunun oldukça az olduğu denetimde genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu belirtiliyor.Jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlerde gün boyu yaklaşık 150 aracın durdurulduğu ve izin belgesinin yanında kış lastik, emniyet kemeri, araç muayene ve sigortası gibi kontrolleri yaptığı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptıkları belirtildi.
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