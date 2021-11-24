Jandarma’dan drone ile denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri şehrin dört bir yanında şok trafik denetimlerine devam ediyor. Ekipler son olarak Gölyaka ilçe girişinde drone ile havadan kontrol gerçekleştirdi.

Düzce Jandarma İl Komutanlığı ekipleri kent genelinde suçla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehrin girişlerin yapılan denetimlere ek olarak ara noktalarda da şok denetimler gerçekleştiren Jandarma ekipleri Gölyaka ilçe girişinde drone desteği ile havadan kontrol gerçekleştirdi. Kontroller esnasında 43 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan sorunlu olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin ilerleyen günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.