Jandarma’dan dron ile havadan denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce Merkez Gölyaka ilçe bağlantı yolunda Jandarma ekipleri dron ile havadan denetim yaptı.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gölyaka ilçe yolu güzergahında dron hava aracı ile özel trafik denetimi yaptı. Denetimde kırmızı ışık kuralına uymadığı ve emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne, bin 904 lira idari işlem cezası uygulandı.