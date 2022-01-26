Jandarmadan dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komandolar, dondurucu soğuğa rağmen kar üzerinde Türk bayrağı açarak ‘Önce Vatan’ yazısıyla dosta güven düşmana korku verdi.

Her koşulda göreve hazır olan jandarma timleri, çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Kahraman jandarmalar, zorlu coğrafyada vatan savunmasına devam ediyor. Varto İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bahçesinde 1 metre kar üzerinde iglo yapan komandolar, “Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız” mesajı verdi. Kar üzerinde Türk bayrağı da açan komandolar, ‘Önce Vatan’ yazısıyla dosta güven düşmana korku verdi.