Jandarmadan dev kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda kaçak malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 46 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Kasım 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Operasyonlar sonucunda toplam 44 olaya müdahale edilerek 46 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 21 bin 250 litre kaçak motorin, 3 bin 155 paket kaçak sigara, 400 gram esrar, 75 adet extacy uyuşturucu hap, 65 adet captagon uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tarihi eser, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 219 adet fişek, 7 adet cep telefonu, 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 21 kilogram kaçak çay, 2 litre kaçak viski, 5 bin 400 TL suç geliri para ele geçirildi.