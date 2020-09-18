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Jandarmadan Covid-19 denetimi
İZMİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN 14 İŞYERİ, 77 ŞAHIS VE 1 OTOBÜS FİRMASINA TOPLAMDA 231 BİN 39 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.
Asayiş 18.09.2020, 15:12
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli denetimlerin yapılmasına yönelik genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yüzlerce iş yeri, ticari taksi, otobüs, dolmuş ve piknik alanında denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uygulandı.
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