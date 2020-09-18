Jandarmadan Covid-19 denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli denetimlerin yapılmasına yönelik genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki yüzlerce iş yeri, ticari taksi, otobüs, dolmuş ve piknik alanında denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 14 iş yeri, 77 şahıs ve 1 otobüs firmasına toplamda 231 bin 39 TL idari para cezası uygulandı.