Jandarmadan büyük operasyon

Kilis’te Jandarma ekipleri. Silahla kasten yaralama , kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zorla alıkoyma ve yağma olayından 9 kişi gözaltına alınırken, olağan üstü güvenlik önlemleri altında zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Mücahitler Mahallesi’nde bir çiftlikte B.Ö, F.Ö ve H.Ö. silahla vurarak e darp ederek yaralayan, kasten yaralama , kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ,zorla alıkoyma ve yağma ile ilgili olarak, Kilis Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya karıştığı tespit edilen C.A,A.K,A.A, A.S, A.F, A.F , H.A ,M.G ile M.Y isimli şüpheliler yakaladı. Kilis Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, Kilis Adliyesine sevk edildi. Jandarma Komando Birlikleri adliyi çevresinde geneliş güvenlik önlemleri altında zanlılar, adliyeye çıkarıldı.