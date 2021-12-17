Jandarmadan 21 sürücüye 5 bin 463 lira ceza

Zonguldak’ta jandarma ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde icra edilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarının denetimi uygulaması kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler esnasında 3 bin 553 şahıs, 500 araç sorgulandı. 180 işyeri, 78 metruk bina ve 48 park/bahçe kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs hakkında işlem yapıldı. 21 araç sürücüsüne toplamda 5 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.