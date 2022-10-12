Jandarmadan 2 farklı tarihi eser operasyonu: 211 adet sikke ele geçirildi

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasına ait araçla Nevşehir’de satılmak üzere tarihi sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, tespit edilen aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 98 sikke ve obje ile 4 yüzük ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını da Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü yakınlarında durdurdu. Aramalarda, 113 sikke ve obje ile 11 yüzük ve 3 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.