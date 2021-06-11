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Jandarmadan 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL ceza
Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, 1 hafta boyunca sürdürdüğü denetimlerde 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL cezai işlem uyguladı.
Asayiş 11.06.2021, 19:54
Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, 1 hafta boyunca sürdürdüğü denetimlerde 123 araç sürücüsüne 63 bin 562 TL cezai işlem uyguladı.Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör, motosiklet, emniyet kemeri ve koruyucu tertibat ve radarla hız denetimi gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca 3 bin 713 motosiklet, traktör ve otomobilin kontrol edildiği denetimlerde hız kurallarını ihlal eden 77 araç sürücüsüne 33 bin 435 TL, kanunun diğer maddelerini ihlal eden 13 araç sürücüsü hakkında 4 bin 309 TL, 1 traktör sürücüsü hakkında 314 TL, emniyet kemeri kullanmayan 6 araç sürücüsü hakkında 864 TL ve 26 araç sürüsü hakkında 24 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 26 araç trafikten men edilirken 1 hacizli araç ve 1 araması olan şahıs yakalandı.