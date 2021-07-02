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Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon! 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem sorumlusu" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Asayiş 02.07.2021, 09:39
Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon! 60 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 30'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere, 60 ‘mahrem sorumlusu' şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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