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Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 zehir tacirinin tespit edilen adresleri jandarma ekipleri tarafından didik didik arandı.
Asayiş 12.01.2023, 21:04
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 zehir tacirinin tespit edilen adresleri jandarma ekipleri tarafından didik didik arandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Çaycuma ilçesinde takipteki kişilere yönelik operasyonda 3 şahsın evlerinde yapılan aramada 1 kilo kubar esrar, 500 gr. kenevir tohumu, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmada ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2’si serbest bırakılırken 1’i kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.