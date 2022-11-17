Jandarma yaralı şahine sahip çıktı

Bursa’da jandarma ekipleri devriye esnasında bulduğu yaralı şahine sahip çıktı.

Kestel ilçesi Soğuksu köyünde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında yaralı bir şahin olduğunu gördü. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı’nca alınarak ilk tedavisinin ardından Kestel Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisi sürüyor.