Jandarma ve AFAD’dan Kartalkaya’da kurtarma tatbikatı

Bolu’da, kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya’da sezon öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD) ekipleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde güvenli tatil yapılabilmesi için sezon öncesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Telesiyej de mahsur kalanlar kurtarıldı

Gerçekleştirilen tatbikatların ilkinde, senaryo gereği 20 metre yükseklikteki telesiyej de mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı. JAK timleri, demir direğe tırmanarak ulaştıkları kişilerden birini halata bağlayarak aşağı indirdi. Diğer mahsur kalanlar ise telesiyeje fırlatılan halatla yukarı çıkan JAK ve akülü liberatör kullanan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan tatilciyi kurtardılar

Tatbikatın sonunda JAK ve AFAD ekipleri, 30 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan tatilciyi kurtardı. Ekipler, mahsur kalan kişiyi kurtarmak için havai kurtarma hattı kurdu. Yanına ulaştıkları tatilciyi sedyeye yerleştiren ekipler, sedyeyi halatla yerde bulunan diğer ekibe göndererek tatbikatı sonlandırdı.

Uyarılar yapıldı

Sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ve başarılı bir tatbikat gerçekleştiren JAK ve AFAD ekipleri, tatilcileri kayak pistlerinin dışına izinsiz çıkmamaları, bölgede bulunan yön ve ikaz levhalarına riayet etmelerini istedi.

Uzunlukları yaklaşık 35 kilometreyi bulan 35 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya’da, pistlerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşan tatilcilere ulaşılması amacıyla çam ağaçlarına yerleştirilmiş 330 bilgilendirici levha ve 60 acil çağrı butonu bulunuyor.