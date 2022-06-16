Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde dün akşam üç ayrı olayda, şüphe üzerine durdurulan 5 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaşılan 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplam 509 gram bonzai ele geçirildi.

İlk operasyonda saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine durdurulan A.K. (26) ve A.K.’nin (30) yapılan üst aramasında yaklaşık 5 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yine Muradiye Mahallesinde saat 23.30 sıralarında şüphe üzerine durdurulan 35 PHU 17 plakalı Tofaş Şahin marka araçta bulunan B.S. (30), I.A. (22) ve O.Ç. (29), üzerinde yaklaşık 4 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile yakalandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Muradiye Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında U.K. (34) ve Ş.H.G. (26) isimli şahısların uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü Köpek Timi, JASAT ve İstihbarat Kısım Amirliği ile müşterek olarak yapılan ev aramasında 500 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 2 bin 540 TL nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.