Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır, Mardin ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12-13 ve 19 Nisan tarihlerinde Diyarbakır, Mardin ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 25 kilo toz esrar ile 28 kilo 500 gram kubar esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilerek 4 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.