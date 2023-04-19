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Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 şüpheli yakalandı
DİYARBAKIR, MARDİN VE SİİRT İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Asayiş 19.04.2023, 22:16
Diyarbakır, Mardin ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12-13 ve 19 Nisan tarihlerinde Diyarbakır, Mardin ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 25 kilo toz esrar ile 28 kilo 500 gram kubar esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilerek 4 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.