Jandarma Trafikten safari ve tur araçlarına ilişkin denetimi

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Motorize ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Oymapınar yolunda safari ve tur araçlarını denetledi.

Manavgat Hayvanat Bahçesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde 15 araç ve sürücülerine 17 bin 306 Türk Lirası idari para cezası uygulanırken, altı araç trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı 6. Jandarma Motorize ve T24 ve 35. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Oymapınar yolu Hayvanat Bahçesi önünde safari ve tur araçlarını denetledi.

Safari ve tur araçlarının denetimlerinde, iki araç sürücüsüne sigortası bulunmaması, bir sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, bir sürücüye sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, dört araç sürücüsüne muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, bir sürücüye kask takmamak, bir sürücüye eksik donanımlı araç kullanmak, iki sürücüye taşıma kanunundan, iki sürücüye emniyet kemeri takmamak ve bir sürücüye fazla yolcu taşımaktan toplam 17 bin 306 Türk Lirası idari para cezası uygulanırken altı araç trafikten men edildi.