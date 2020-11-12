banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

TEKİRDAĞ'IN KAPAKLI İLÇESİNDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİREN JANDARMA EKİPLERİ TARİHİ DEĞERE SAHİP NAZİ MADALYONU, 2 ADET GERDANLIK, 2 ADET BROŞ VE ÇEŞİTLİ ESERLER ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 12.11.2020, 12:58
1
Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. isimli şahsın çantasında yapılan aramada tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş, çeşitli eserler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378