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Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

Karabük’te Jandarma ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Yenice ilçesinde yol kontrolü sırasında bir araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş 19.10.2021, 09:35
Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor

Karabük’te Jandarma ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Yenice ilçesinde yol kontrolü sırasında bir araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Yenice ilçesinde yol kontrol noktasında, içerisinde Ü.T. (34) ve S.A (33) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 63 adet tarihi sikke ile at figürlü bir adet tarihi obje ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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